Hausaufgaben ohne Probleme erledigen

"Immer diese Hausaufgaben...", so heißt der Kurs für Eltern von Erst- und Zweitklässlern, den die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes auch in diesem Jahr wieder anbietet. Das Hausaufgabenseminar leitet ein Psychologe der Beratungsstelle. Mit ihm beschäftigen sich die Eltern mit den nötigen Rahmenbedingungen für erfolgreiches und stressfreies Erledigen der Hausaufgaben.

Der Kurs findet jeweils mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr am 28. November und 5. Dezember in den Räumen der Caritas in der Hartmannstraße 2a in Bad Kissingen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter erziehungsberatung@caritas-kissingen.de oder unter Tel.: 0971/724 692 00 ist erforderlich. sek