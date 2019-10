Haus wieder ein Blickfang

10 000 Euro wechselten am Wochenende in Mitwitz den Besitzer. Das gemeindliche Förderprogramm zur Gebäudevitalisierung machte einen ersten Hauseigentümer glücklich und Bürgermeister Hans-Peter Laschka (CSU) überreichte einen großen Scheck an Franz Blaufuß. Den lobte der Bürgermeister mit den Worten: "Das Anwesen in der Ludwig-Freiherr-von-Würtzburg-Straße 2 ist wieder ein Blickfang." Der Bürgermeister wünschte sich auch Nachahmer für ein Programm, das von den Freien Wählern initiiert worden sei und "den privaten Gebäudebestand erhalten soll, Leerstände verhindern oder beseitigen und für alle Mitwitzer Gemeindeteile gilt". Grundlagen zur Förderung könne man auf der Homepage der Gemeinde unter www.mitwitz.de finden. ml