"Haus Lichtzeichen" öffnet wieder

Seit über zehn Jahren ist das "Haus Lichtzeichen" in Weißenbrunn ein beliebter Anlaufpunkt, der sein Angebot gegen eine Spende für jeden Geldbeutel erschwinglich macht. Viele nutzen die Öffnungszeit für eine Kontaktaufnahme, um lebenswichtige Hilfe zu bekommen.

Seit dem 3. Oktober 2010 hat das "Haus Lichtzeichen" der Humanitären Hilfe für Menschen in Not e. V. seine Türen für die gesamte Bevölkerung geöffnet. In diesen zehn Jahren begrüßten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins immer wieder Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten. Ein "Einkauf in Form einer Spende" unterstützte die Arbeit des Vereins über ein Jahrzehnt lang entscheidend.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste nun auch dieser besondere Laden in Weißenbrunn über mehrere Wochen seine Türen schließen. Aufgrund der Lockerungen bei den vorgegebenen Beschränkungen wird der Verein ab dem Pfingstsamstag, 30. Mai, von 9 bis 12 Uhr das "Lichterhäusla" noch einmal öffnen.

Kleidung, Schuhe, Kinderspiele und Haushaltswaren werden zu geringsten "Preisen" abgegeben. Diese Form einer Spende hilft auch im Jahr 2020, Menschen in schwierigen Situationen und Notlagen zu unterstützen.

So wurden in den vergangenen zehn Jahren neben materiellen Hilfen auch finanzielle Hilfen in Höhe von über 200 000 Euro geleistet, erklärt Vorsitzender Tom Sauer. Hierfür sind die Verantwortlichen des Weißenbrunner Vereins sehr dankbar.

Ein Abschied naht

Inzwischen sind die Nachfrage und die Besucherzahl des "Hauses Lichtzeichen" jedoch sehr zurückgegangen. Somit wurde schweren Herzens die Entscheidung getroffen, dieses besondere Haus zum Weihnachtsfest 2020 zu schließen. Letzter Öffnungstag ist der 19. Dezember 2020. Geplant ist jedoch, das Haus für Bedürftige, aber auch Interessierte aus allen Bevölkerungsschichten nach vorheriger Vereinbarung zur Verfügung zu stellen.

"Machen Sie sich noch einmal ein Bild von unserer Arbeit", ruft Sauer Bevölkerung und Hilfesuchende auf. "Herzlich willkommen sagen das ,Haus Lichtzeichen' und die ehrenamtlichen Mitarbeiter allen Mitmenschen in unserer Region. Kommen Sie vorbei. Unterstützen Sie mit einem Einkauf die mildtätigen wie gemeinnützigen Aufgaben der Organisation."

Die Öffnungszeiten sind immer samstags von 9 bis 12 Uhr. Während der Sommerferien im August ist das "Haus Lichtzeichen" geschlossen. Zum Schulanfang im September wird dann das "Finale" sein - letzte Möglichkeiten, sich umzuschauen und einen Beitrag für die Arbeit des Vereins in Form einer Spende zu leisten.