Reckendorf vor 18 Stunden

Haus der Kultur öffnet am Sonntag

Auch das "Haus der Kultur - ehemalige Synagoge" in Reckendorf, Ahornweg 2, beteiligt sich am "Europäischen Tag der jüdischen Kultur" und öffnet am Sonntag, 1. September, von 14 bis 16 Uhr seine Genisa...