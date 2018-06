Haus der Generationen

Das Mehrgenerationenhaus und Awo-Bürgerzentrum beteiligt sich seit Montag an der bundesweiten Kampagne "Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt Awo" mit einer Schnupperwoche und einem Tag der offenen Tür am Freitag von 11 bis 13 Uhr. Seit nunmehr zehn Jahren besteht dieses Begegnungszentrum im Herzen von Mainleus und erfreut sich großer Beliebtheit. Unter Mitwirkung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer gibt es eine große Bandbreite an Kursen und Angeboten für alle Altersstufen, über die man sich gerne am Tag der offenen Tür informieren kann. Die Tauschbücherei im offenen Treff kann gern genutzt werden. Der Tag wird umrahmt von einer Ausstellung. Die beeindruckenden Bildnisse, die zu sehen sind, entstanden im letzten Jahr bei dem Sprachpatenprojekt "Lingo-Art for Refugees". red