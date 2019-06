Haus Albert soll Ende 2020 gebaut sein

Das Seniorendomizil Haus Albert, für das am 7. Juni die Grundsteinlegung stattfand, soll spätestens Ende 2020 als Neubau eröffnet. Die bauliche Gestaltung des compassio-Seniorendomizils im Max-Böhme-Ring 18 stellt einer Mitteilung zufolge eine Betreuung von Senioren in Wohngruppen in den Fokus und fördert ein zeitgemäßes Pflegekonzept. Jede Wohngruppe hat einen zentralen Wohn- und Küchenbereich, in dem sich die Bewohner tagsüber aufhalten und begegnen können. Sie sollen aktiv in die Alltagsabläufe eingebunden werden. Die 123 Pflegeappartements dienen als privater Schlaf- und Rückzugsbereich. Die Pflegeappartements bestehen aus einem Wohn-/Schlafraum und einem Bad mit WC. Großzügige Wohn- und Aufenthaltsbereiche, eine aufwendig gestaltete Gartenanlage, eine Cafeteria mit Terrasse sowie eine Dachterrasse laden zum Verweilen ein. Die Pflegeimmobilie verfügt zusätzlich über einen im Erdgeschoss gelegenen Andachtsraum und einen hauseigenen Friseursalon. Bauherr des Seniorendomizils ist die ERL-Immobiliengruppe. red