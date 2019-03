Hauptversammlung war Arbeitssitzung

Die anstehende Sanierung der Flutlichtanlage und Ehrungen verdienter Mitglieder prägten die Hauptversammlung des TSV Neuensorg. Nachdem der Förderantrag des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) über eine 20-prozentige Förderung der Kosten eingegangen ist und der Verein eine Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erhalten hat, erfolgte die Ausschreibung für die notwendigen Bauarbeiten.

"Seit November liegt auch der Bescheid des Landratsamts Lichtenfels zur Baugenehmigung vor", führte Vorsitzender Bernd Slotosch aus. Zur Einholung von Angeboten für die Erd- und Stahlbetonarbeiten wurden zehn Firmen angeschrieben. In der Hauptversammlung fassten die Anwesenden nun den Beschluss für die Auftragsvergabe der Erd- und Stahlbetonarbeiten, deren Brutto-Kosten bei fast 21 000 Euro liegen. Für die Maßnahme, deren Start nach der Punkterunde Ende Mai anvisiert ist, sind Eigenleistungen zu erbringen, um die Kosten zu senken. Slotosch dankte dem Investitionskreis und sagte, nur durch dessen großzügige Spenden sei die Durchführung möglich, ebenso dankte er der Gemeinde Weidhausen für die in Aussicht gestellte Förderung über 1660 Euro. Die Ursachenforschung des Wasserschadens im Heizungsraum schlug laut Slotosch mit 1670 Euro zu Buche. Außerdem seien bei Einbrüchen Schäden verursacht worden. Derzeit wird überlegt, Überwachungssysteme zu installieren und die mechanischen Barrieren zu erhöhen, um mögliche Einbrüche zu erschweren. Moderat wurden die Getränkepreise im Sportheim angepasst.

Dass sich viele mit dem TSV identifizieren, zeigt sich am florierenden Vereinsleben und der breiten Unterstützung. Der Mitgliederrückgang beim TSV Neuensorg hat aufgehört. Torsten Werner regte an, eine Laufabteilung ins Leben zu rufen, um den Verein für weitere Neuzugänge interessant zu machen. Ergänzende Berichte über die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen gaben die jeweiligen Leiter. Bernd Slotosch kommentierte dies damit, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Abteilungen mit dem Vorstand die Weichen für eine gute und hoffnungsvolle Zukunft des TSV stelle.

Viele Ausfälle

Sorgenkind sei derzeit die Tischtennisabteilung. Deren Situation hat sich aufgrund von krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen dramatisch verschlechtert. "Wir sind somit in ernste Schwierigkeiten geraten, deren Lösung uns alles abverlangen wird", betonte der Vorsitzende. In der Fußballabteilung überwiegt hingegen das Positive, obwohl der Gang in die A-Klasse angetreten werden musste. "Höhepunkt war das traditionelle Trainingslager in Ägypten", erinnerte AH-Abteilungsleiter Andreas Brade. Rekordverdächtig sei der überaus zahlreiche Besuch der AH-Abschlussversammlung gewesen.

Wie bei den Altherren stehen auch in der Gymnastikabteilung, für die sich Elke Popp verantwortlich zeichnet, neben den Übungsstunden die Geselligkeit und Kameradschaft im Mittelpunkt. Hauptkassier Walter Friedrich dankte dem jungen Vergnügungsausschuss mit Erik Gehrer an der Spitze für die durchgeführten geselligen Veranstaltungen. Diese brächten wichtige Einnahmen in die Kasse, ebenso wie das Team von Sportheimverwalter Torsten Werner. "Eine Gemeinde lebt von aktiven Vereinen. Der TSV steht hier ganz vorne", lobte Bürgermeister Markus Mönch das Engagement, auf das alle stolz sein könnten. Auch er findet die Anregung gut, neue Angebote im Verein zu schaffen, um damit auf Veränderungen zu reagieren.

Die TSV-Führungsriege konnte mit dem BLSV-Kreisvorsitzenden Jürgen Rückert und Bürgermeister Mönch fünf verdiente Funktionäre auszeichnen. Elke Popp führt seit elf Jahren die Damengymnastikabteilung und fungierte davor zehn Jahre als Stellvertreterin. Hierfür erhielt sie die BLSV-Verdienstnadel in Silber mit Gold und die Gemeindemedaille. An Walter Friedrich überreichte Mönch den Gemeindeehrenteller. Friedrich ist seit 25 Jahren Hauptkassier und übte zuvor vier Jahre den Posten des Stellvertreters aus. Er erhielt neben der BLSV-Nadel in Gold auch die goldene Nadel des Bayerischen Fußballverbandes (BFV). Ulrich Fischer gehört seit 23 Jahren dem Vorstand als stellvertretender Abteilungsleiter und Spielleiter der 1. Fußballmannschaft an. Er erhielt die BFV-Nadel in Gold und die BLSV-Verdienstnadel in Silber mit Gold. Seit 14 Jahren ist Frank Engel in der Führungsriege als stellvertretender Abteilungsleiter und Spielleiter der 2. Mannschaft tätig. Vor 14 Jahren übernahm Markus Engel das Amt des Jugendkoordinators und ist seit zwölf Jahren Juniorenleiter. Er fungierte zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender der JFG Hohe Aßlitz. Seit acht Jahren führt er diese als Vorsitzender. Frank und Markus Engel bekamen das BFV-Verbandsehrenzeichen in Silber und die BLSV-Verdienstnadel in Bronze verliehen. A. Kemnitzer