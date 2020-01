Hauptversammlung von KZG und Milcherzeuger

Am Montag, 20. Januar, führen die Kreiszuchtgenossenschaft Lichtenfels und der Milcherzeugerring Oberfranken ihre Jahresversammlung durch. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Betrieb Schmitt in Thelitz. Die Zusammenkunft wird im Anschluss im Landgasthaus "Karolinenhöhe" in Lichtenfels fortgeführt. Dort stehen Vorträge laut Mitteilung der Veranstalter unter anderem zu den Themen "Rinderzucht 2019 - Ergebnisse und Perspektiven", "Aktuelles zu LKV, MER" und zu "Aktuelle Bullen aus der ZWS Dezember 2019" auf dem Programm. red