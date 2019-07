Der Verein 1000 Jahre Kronach lädt zu seiner Hauptversammlung am Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr ein. Treffpunkt ist an der Museumskasse im Innenhof der Festung Rosenberg. Die Versammlung beginnt mit einer Führung unter dem Motto "Neues in der Festung" durch Museologe Alexander Süß. Die Versammlung wird in der Regimentsstube im Alten Zeughaus fortgesetzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorschau auf Projekte der Vereinsarbeit und Veranstaltungsplanungen. red