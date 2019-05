Die Mitglieder des Vereins Naturpark Fränkische Schweiz/Frankenjura sind zur Hauptversammlung eingeladen. Diese findet am Mittwoch, 29. Mai, ab 10 Uhr im Hotel "Goldner Stern" in Muggendorf statt. Unter anderem gibt es Informationen zu den personellen Änderungen des Naturparks, Aktuelles zum geplanten Naturpark-Infozentrum und zum Haushaltsergebnis 2018. Zudem steht eine Satzungsänderung an. red