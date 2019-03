Hauptversammlung des VdK in Dachstadt

Die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Gräfenberg-Igensdorf-Weißenohe findet am Samstag, 9. März, um 14 Uhr im Gasthaus "Schwabachtal" in Dachstadt statt. Es stehen Mitgliederehrungen an. red