Hauptversammlung des Seniorenbüros/TAB

An alle Mitglieder des Freundes- und Förderkreises Seniorenbüro Forchheim/Treffpunkt Aktive Bürger (TAB) ergeht Einladung zur Hauptversammlung mit Wahlen am Donnerstag, 28. März, um 15 Uhr in den Räumen des BRK, Henri-Dunant-Straße 1, in Forchheim. red