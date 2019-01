Hauptversammlung des Heimatvereins

Einladung ergeht an alle Mitglieder und Freunde des Verkehrs- und Heimatvereins Gößweinstein zur Hauptversammlung am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus "Fränkische Schweiz" in Gößweinstein. Im Anschluss an die Versammlung wird ein Film des Bayerischen Fernsehens (BR) aus dem Jahre 1973 gezeigt, der anlässlich des 25. Jahrestages der Ernennung der Kirche in Gößweinstein zur Basilika unter der Regie von Werner Widmann gedreht worden ist. red