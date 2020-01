Hauptversammlung des Frauenbunds St. Martin

Der katholische Frauenbund St. Martin hält am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Martin in Forchheim seine Hauptversammlung ab. Rechenschaftsberichte des Vorstands, der Schriftführerin und der Schatzmeisterin stehen auf der Tagesordnung. Einladung ergeht an alle Mitglieder des Vereins. red