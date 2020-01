Hauptversammlung des Frauenbundes

Der Frauenbund Altenbanz lädt zur Hauptversammlung mit Neuwahlen am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr im Gasthof Müller ein. Zuvor findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius ein Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen des Frauenbundes statt. Der ursprünglich geplante Termin am Donnerstag, 23. Januar, entfällt somit. Einladung ergeht an alle Mitglieder sowie Interessierte. red