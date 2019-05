Hauptversammlung der Junge Bürger im Kreis

Seit der letzten Veranstaltung der Jungen Bürger im Landkreis Forchheim in Ebermannstadt ist nun einige Zeit vergangen. Umso mehr freut sich der Verein auf die Hauptversammlung am Dienstag, 28. Mai. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Besuch der Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt. Im Anschluss treffen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung im Brauereigasthof "Schwanenbräu", Am Marktplatz 2, in Ebermannstadt. Hierbei stehen unter anderem die Änderung der Vereinssatzung, Neuwahlen und der Bericht der Kreisräte auf der Tagesordnung. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erbeten. red