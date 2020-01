Hauptversammlung der Feuerwehr Gasseldorf

Die Feuerwehr Gasseldorf feiert in ihrer Dienst- und Hauptversammlung am Freitag, 31. Januar, das 40-jährige Bestehen. Hier werden auch etwa 25 Personen für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Gasseldorf. red