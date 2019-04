Hauptversammlung der CSU Dormitz

Der CSU-Ortsverband Dormitz lädt ein zur Ortshauptversammlung mit Neuwahlen am Mittwoch, 10. April, 20 Uhr, im Gasthaus "Zum Grünen Baum". Neben den Neuwahlen des Vorstands und der Delegierten zur Kreisvertreterversammlung wollen sich die Mitglieder der Europawahl und im Besonderen mit dem Bürgerbegehren "Pro Ehrenamt - Für einen ehrenamtlichen Bürgermeister" beschäftigen. Über alle Aussagen, Veröffentlichungen und weiteren Entwicklungen dazu soll diskutiert werden. Neben den CSU-Mitgliedern sind alle, die am politischen Geschehen in der Gemeinde interessiert sind, willkommen. red