Hauptversammlung CSU Weingarts/Kunreuth

Der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth lädt alle Mitglieder und Parteifreunde zur turnusmäßigen Hauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen am Donnerstag, 2. Mai, in der Griechischen Taverne "Bei Jeorgo" in Weingarts ein. Beginn ist um 19 Uhr. Neben Neuwahl und Ehrungen gibt es auch einen Bericht des Kreisvorsitzenden Michael Hofmann (MdL) red