Hauptstraße bleibt Thema

"In Reckendorf tut sich was", so begann der Kurzbericht des Ersten Bürgermeisters Manfred Deinlein (SPD) zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung - und war alles andere als kurz.

Den Neujahrsempfang wertete das Gemeindeoberhaupt als Erfolg, wobei das einige Gemeinderäte im Zuge des letzten Tagesordnungspunktes unter "Sonstiges" nicht so sahen. Knackpunkt war die während der damaligen Begrüßung gefallene flapsige Bemerkung des Bürgermeisters, dass nach der Begrüßung von MdB Andreas Schwarz (SPD) "die anderen Abgeordneten wohl bessere Termine hätten, als nach Reckendorf zu kommen". Wie sich herausgestellt hatte, waren die Einladungen nämlich nur auf Kreisebene erfolgt und das Bundestagsmitglied in Begleitung von SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzendem Jonas Merzbacher erschienen.

Das politische Gleichgewicht wurde allerdings gewahrt, als Deinlein vom Arbeitsgespräch mit der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU) berichtete, die eine Woche vorher der Gemeinde im Baunachtal ihren Besuch abgestattet hatte. Dazu geladen war diesmal nicht der ganze Gemeinderat, sondern nur die beiden Stellvertreter im Bürgermeisteramt, Erwin Wahl (CSU) und Hubert Rottmann (WBFW), was vonseiten der übrigen Kommunalpolitiker bedauert wurde. In der Hauptsache ging es um Tipps, welche Programme für die örtlich anstehenden Projekte und Bedürfnisse zusätzliche Zuwendungen ermöglichen könnten. So sollte der hiesige "weiße Fleck" in der Mobilfunklandschaft mittels Geldern von Bund und Länder beseitigt werden.

Die Bitte um eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung von Asylbewerbern müsse an das Landratsamt gestellt werden, und die große Vision, in den ehemaligen Brauereianwesen "Lechner"/"Stolbinger" eine Tagespflege für Senioren zu errichten, könnte mit einem staatlichen Städtebau-Programm auf die Beine gestellt werden.

B 279 im Gespräch

Leidiges Thema war einmal mehr die Reckendorfer Hauptstraße, die B 279: Eine Gehwegverbreiterung könne nicht erreicht werden, da eine Änderung der derzeit geltenden Richtlinien nicht zu erwarten sei. Allerdings, so stellte Zeulner in den Raum, werde derzeit für Baunach eine neue Trassenführung überlegt, die nicht nur um die Stadt Baunach, sondern auch um Reckenneusig geführt werden soll. Die nördlich vom Stadtteil projektierte Einscherung in den aktuellen Straßenverlauf könnte einen zusätzlichen Anschluss an die Reckendorfer Siedlung bedeuten, "um auf diese Weise den Verkehr aus der Bahnhofstraße wegzubringen", berichtete Bürgermeister Deinlein.

Weniger erfreulich sei die Tatsache, dass die Reparatur der Bahnübergänge bei Obermanndorf ausgerechnet am ersten Septemberwochenende, der Reckendorfer Kerwa, erfolge. Bei der fünfjährigen Planungszeit der Bahn könne keine Terminverlegung erfolgen, hieß es.