Hauptsponsor von Hebel: "Die Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor"

Drei Sachverhalte sind es für Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die ihn dazu bewogen haben, erneut das Hauptsponsoring für das Kulturfestival "hin & herzo" der Stadt Herzogenaurach zu übernehmen. Das sagte er beim Pressegespräch im Vorfeld.

Zum einen sei Herzogenaurach ein großer Arbeitgeber im Landkreis. Die Kultur sei ein wichtiger Standortfaktor. Und deshalb sei es für ihn, so von Hebel, keine Frage gewesen, das Kulturfestival zu unterstützen. "Wenn wir in die Standort-Qualität investieren, unterstützen wir uns selbst", sagte er im Sitzungssaal des Interimsrathauses. Des Weiteren war für ihn wichtig, dass sehr viele Menschen in das Spektakel einbezogen sind. Viele Bürger aus Herzogenaurach interessieren sich.

Drittes Argument: Schon das erste Festival im vergangenen Jahr sei hervorragend gelaufen. Er gehe davon aus, dass man dies heuer eher noch übertreffen kann. "Hin & herzo" werde einem hohen Anspruch genügen, sagte von Hebel. "Da gibt man das Geld umso lieber."

Das Kulturfestival beginnt am morgigen Donnerstag vorab mit einer Lesung zum Auftakt, die allerdings schon ausverkauft ist. Von Freitagabend bis Sonntagabend ist dann die Hauptzeit von "hin & herzo" in der Innenstadt.

Auf der Seite 16 berichten wir in Bildern über ein paar Highlights des Festivals. Das genaue Festival-Programm findet sich auf hinundherzo.de. bp