Hauptsache, die Karre ist weg

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Admira-Centers sehr schnell aufgeklärt werden konnte.

Am Donnerstagvormittag rangierte dort ein 75-Jähriger mit seinem Opel Kadett bei einer Parklücke. Dabei stieß er mit seiner Anhängerkupplung gegen einen geparkten Kia, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Der Mann stieg aus und besah sich den Schaden. Dann fuhr er weg und stellte seinen Opel an einer anderen Stelle ab. Zu seinem Pech war er von einer 42-jährigen Frau beobachtet worden. Damit war es für die Polizei ein Leichtes, den Verursacher zu ermitteln. Es entstand Schaden von rund 1000 Euro.

Weiter berichtet die Polizei von einem Unfall am frühen Donnerstagabend auf der Annawerks-Kreuzung. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem VW Polo gegen 19 Uhr aus der Tankstelle in der Oeslauer Straße heraus in Richtung Coburg gefahren. Die Fahrzeugbeleuchtung hatte er nicht eingeschaltet. Ein 39-jähriger Mann war zur gleichen Zeit von Coburg kommend auf der Oeslauer Straße mit seinem Seat unterwegs und wollte nach links in die Thüringer Straße abbiegen. Er übersah dabei den entgegenkommenden VW, da dieser in der Dunkelheit nur schwer zu sehen war. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. red