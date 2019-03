Hauptkommissar klärt auf

Zum Thema "Sicherheit rund ums Haus" bietet die Volkshochschule Ebelsbach am Dienstag, 12. März, um 15 Uhr in den Räumen der Rummelsberger Diakonie in Ebelsbach einen Vortrag an. Polizeihauptkommissar Stefan Scherrer von der Polizei in Haßfurt will die Teilnehmer über Haustürgeschäfte, Trickbetrug wie den sogenannten Enkeltrick und Diebstahl aufklären. Die Anmeldungen sind bei Monika Dittmann unter der Rufnummer 09522/301188 für die Veranstaltung möglich. red