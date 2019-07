Die nächste Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Lichtenfels findet am Mittwoch, 3. Juli, um 16 Uhr im Rathaus II in Lichtenfels statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Haushaltsplan 2019 für den Zweckverband Kindergarten Schönbrunn. Des Weiteren beraten die Räte auch über die Verlegung des Hortes "Kids mit Grips" Seubelsdorf. Er soll aus den alten Räumlichkeiten im Schulhaus Seubelsdorf in das ehemalige Stadtwerkegebäude in der Jahnstraße 16 umziehen. red