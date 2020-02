Hatha-Yoga in Ludwigsstadt

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Viola Timpl einen Hatha-Yoga-Kurs an. Im Vordergrund des Unterrichts steht der liebevolle und aufmerksame Umgang mit dem eigenen Körper. Das Ziel des Übens ist die große Gesundheit, die Harmonie von Körper, Geist und Seele. Einfache Körperhaltungen (Asanas) werden in kleinen Schritten entwickelt und geübt. Atemübungen und Tiefenentspannung helfen Stress abzubauen, mehr Körperbewusstsein zu entwickeln und innere Kräfte zu erwecken. Angestrebt wird eine verbesserte Vitalität und gleichzeitig eine Haltung der inneren Gelassenheit. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 4. März, umfasst zwölf Abende und findet jeweils von 19.30 bis 21 Uhr in der Grundschule (Kronacher Straße 34) in Ludwigsstadt statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter der Telefonnummer 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red