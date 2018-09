Hat Pritschenwagen den Tiguan beschädigt?

Ein 27-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Er hatte seinen Pkw am Dienstag zwischen 9.15 und 10 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Kronacher Straße geparkt. Bei der Rückkehr vom Einkauf stellte er eine Delle und einen Kratzer an der vorderen rechten Front fest. Beim Einparken soll rechts neben seinem Tiguan ein Pritschenwagen gestanden haben. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 2500 Euro. Der Fahrer des Pritschenwagens oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.