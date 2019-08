Hat ein Wilderer geschossen?

In einem Waldstück bei Weißenbrunn wurde Sonntagfrüh ein totes Reh in einer Wiese liegend aufgefunden. Der zuständige Jagdpächter stellte bei der Inaugenscheinnahme des Wildtieres fest, dass dieses einen Einschuss auf der rechten Bauchseite und eine Geschossaustrittswunde auf der gegenüberliegenden Seite aufwies. Er schließt einen berechtigten Abschuss aus und vermutet, dass hier offensichtlich Wilderer am Werk waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen. pol