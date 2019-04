Hat der Freundeskreis ausgetanzt?

Der Freundeskreis Castlebar ist derzeit händeringend auf der Suche nach einem neuen Vorstand. Dagmar Wennmacher, die zwölf Jahre lang an der Spitze des Vereins stand, stellte sich in der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag nicht mehr zur Wahl, und auch nach längerer Diskussion fand sich niemand, der den Vorsitz übernehmen wollte.

Es kam dann der Vorschlag, doch einen geschäftsführenden Vorstand, bestehend aus drei Vereinsmitgliedern und einem Vertreter der Stadt, zu bilden. Hierzu ist jedoch eine Satzungsänderung nötig und alles muss notariell abgeklärt werden. Bis auf Weiteres bleibt deswegen der alte Vorstand im Amt. In einer Vorstandssitzung Anfang Mai will man zusammen mit Bürgermeister Gerald Brehm (JL) eine Lösung finden und hofft, dass Neuwahlen nach dem oben erwähnten Vorschlag nichts im Wege steht.

Dagmar Wennmacher blickte noch einmal auf die Anfänge des Vereins zurück. Im Jahr 1997 begab sich Höchstadt auf Partnersuche. Eine irische Stadt wäre nicht schlecht, meinte damals Dagmar Wennmacher, die ein halbes Jahr in Cork studiert hatte und von Anbeginn mit ihrem Bruder Christian bei der Suche dabei war. Die Eltern der damals in Höchstadt lebenden Theresa Walsh-Zaby stammten aus Castlebar, und sie empfahl diese Stadt. Walsh-Zaby war auch die erste Vorsitzende des am Patricksday 1999 gegründeten Freundeskreises. Im Jahr 2000 erfolgte die offizielle Besiegelung der Partnerschaft.

Der Verein kann auf viele Feste und Aktivitäten zurückblicken. Unvergessen sind die Feiern des Patricksdays im "Weberskeller". Neben der Musikgruppe "Craic" machte die Tanzgruppe "Irish Heartbeat" diesen Tag zu etwas Besonderem. In den letzten Jahren ist es still um die Mädels geworden, aber so mancher träumt noch heute von den herrlichen Tänzen.

Die nächsten Reisen sind geplant

Der Englisch-Stammtisch im "Weberskeller" - an jedem zweiten Freitag im Monat - besteht schon seit 17 Jahren. Viel Bier wurde zwischen den Partnerstädten ausgetauscht und etliche Gruppen - sowohl Schüler als auch Erwachsene auch Schüler der Realschule - haben sich auf den Weg nach Irland gemacht. Spaß verspricht jedes Jahr die "White-Elephant-Party", bei der ungeliebte Geschenke getauscht werden.

Beim Neujahrsempfang dieses Jahres erhielt Dagmar Wennmacher für ihre großen Verdienste um die Partnerschaft die Ehrenspange der Stadt. Ende April begibt sich zum dritten Mal eine 41-köpfige Reisegruppe auf den Weg nach Irland. Drei Tage Castlebar mit vielen Aktionen wie dem deutsch-fränkischen Abend mit frisch zubereiteten fränkischen Bratwürsten sind geplant. Vom 11. bis 18. Mai wird eine Delegation der Feuerwehr Höchstadt nach längerer Pause wieder einen Workshop in Castlebar absolvieren. Am 25. Mai findet ein "Celtic Evening" in der Weinstube Zwetschger in Höchstadt statt. Ende des Jahres wird wieder Besuch aus Castlebar erwartet.