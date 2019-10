Haßlach lädt zur Kirchweih

Das Kirchweihfest ist einer der Höhepunkte im Festtagskalender der Gemeinde Haßlach. Am kommenden Wochenende ist es jetzt wieder so weit. Die Zechergemeinschaft hat ein Festprogramm zusammengestellt, das am Donnerstag, 17. Oktober, 18 Uhr, mit einem Schlachtschüsselessen im Feuerwehrhaus beginnt.

Am Samstag, 19. Oktober, findet dann im Schützenhaus ab 20 Uhr der Kirchweihtanz mit "Ali & Querchl" statt. Der Sonntag, 20. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche und dem Einzug der Zecherpaare. Anschließend ist Frühschoppen am Luckenberg. Um 13 Uhr folgt dann die Abholung der Zecherdamen mit der Original Reichenbacher Blasmusik, mit anschließendem Plantanz.

Einer alten Tradition entsprechend beginnt der Montag ab 8 Uhr mit Ständerla der Original Reichenbacher Blasmusik. Um 13.30 Uhr findet dann der Prominentenumzug statt, anschließend der Plantanz. Beim Kirchweihausklang geht es dann nochmals hoch her ab 20 Uhr im Schützenhaus mit einem Tanz mit der Gruppe "Halli Galli". ph