Haßfurter wallen nach Vierzehnheiligen

In der Pfarrei St. Kilian Haßfurt findet am Wochenende die Vierzehnheiligenwallfahrt statt. Die Wallfahrer treffen sich zur Verabschiedung heute, Freitag, um 22 Uhr in der Stadtpfarrkirche, teilt Diakon Manfred Griebel mit. Wer ab Unterpreppach mitläuft, trifft sich am Samstag, 15. Juni, um 3.30 Uhr am Pfarrhaus und um 3.35 Uhr am Krankenhaus zur Abfahrt. Ein weiterer Bus fährt, so Griebel, morgen, Samstag, 9.50 Uhr, am Floranium und 10 Uhr am Marktplatz ab nach Staffelstein beziehungsweise nach Vierzehnheiligen. red