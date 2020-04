"Haßfurter Tafel" öffnet wieder die Sozialläden in Haßfurt und Eltmann

Die "Haßfurter Tafel" ist wieder bereit für die Lebensmittelausgabe. Das teilte der gleichnamige Trägerverein für die Sozialläden in Haßfurt und Eltmann am gestrigen Freitag mit.

Die "Tafel" will nach der Schließung in Haßfurt und Eltmann nun wieder Lebensmittel verteilen. Die Läden versorgen Menschen mit Lebensmitteln, die ihr Leben mit wenig Geld meistern müssen oder in finanzielle Not geraten sind, etwa Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose und Asylbewerber. Diese Menschen bekommen die Lebensmittel gegen eine Spende von zwei Euro.

Allerdings gibt es laut Vereinsangaben einige Änderungen in Haßfurt und in Eltmann zu beachten. In Haßfurt ist die Lebensmittelausgabe am nächsten Donnerstag, 23. April, zur gewohnten Zeit von 14 bis 17 Uhr (nur an diesem Donnerstag und an keinem anderen Tag in der Woche vom 20. bis 24. April). Das weitere Vorgehen für die nächsten Ausgaben von Lebensmitteln wird an dem Donnerstag den Kunden vor Ort erklärt. Bei Unklarheiten gibt es telefonische Auskunft nur am Mittwoch, 22. April, 16 bis 18 Uhr, unter Rufnummer 09521/5758 oder per E-Mail unter der Adresse u.ulbrich@gmx.de.

Die Abstandsregeln zwingen den "Tafelladen" in Eltmann, die Ausgabe von Lebensmitteln zu ändern. Bis auf weiteres gilt: Nur nach telefonischer Voranmeldung unter der Telefonnummer 09522/1510 freitags von 17 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 12 Uhr oder per E-Mail unter m.schmittlutz@gmx.de packen die Helferinnen Pakete mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Die Abholzeit wird mit jedem Kunden einzeln vereinbart. Besonders schutzbedürftige Kunden bekommen die Pakete an die Haustür geliefert. Die Abgabe der Lebensmittel erfolgt 14-tägig.

Wegen der prekären Lage ist die "Haßfurter Tafel" nach eigenen Angaben zurzeit dringend auf Unterstützung angewiesen. Der Verein bittet um eine ehrenamtliche Mitarbeit oder Spenden, "damit wir unter guten hygienischen Bedingungen unsere Arbeit fortführen können. Wir appellieren an alle Kunden, die Lebensmittel abholen, sich den Neuerungen nicht zu widersetzen und den Anweisungen des Personals zu folgen. Es ist zum Schutz für uns alle."

Wer die "Tafel" finanziell unterstützen will, kann spenden. Für Haßfurt unter IBAN: DE 52 7933 0111 0000 9510 30, BIC : FLESDEMMXXX bei der Flessabank Haßfurt.

Für Eltmann unter der IBAN: DE 78 7933 0111 0000 2204 43, BIC: FLESDEMMXXX bei der Flessabank Eltmann. red