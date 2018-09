Haßfurter Stadtrat kommt zusammen

Am Montag, 17. Sepember, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Stadtrates statt. Dabei geht es um die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Betonfertigteilewerk der Firma Kann und um das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur: Es wurde von der Stadt Haßfurt beantragt, in dieses Programm aufgenommen zu werden zur Förderung der Sanierung und Modernisierung des Freibades in Haßfurt. red