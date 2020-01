Haßfurter Kneipenquiz im "Meehäusle"

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) lädt für den Donnerstag, 13. Februar, zum ersten Haßfurter Kneipenquiz ein. Beginn ist um 19 Uhr im "Meehäusle", Am Hafen 6 in Haßfurt. In geselliger Runde werden Fragen zu verschiedenen Themen gestellt. In jeder Themenrunde gibt es fünf Fragen, die es richtig zu beantworten gilt. Die Antworten werden nach jeder Runde ausgewertet. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt das Kneipenquiz. Ein Startpreis wird erhoben. Anmelden können sich Teams mit maximal fünf Personen bis zum 10. Februar unter kneipenquiz-hassfurt@web.de . Bei der Anmeldung muss der Teamname angegeben werden, teilte die Bibliothek weiter mit. red