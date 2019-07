Haßfurter "Groovekiller" gaben Konzert in französischer Partnerstadt

Auf Einladung der französischen Partnerstadt Pierrelatte nahm die Band "Groovekiller" aus Haßfurt an der "Fête de la Musique" teil. Die "Fête de la Musique" ist ein Musik-Event, das jedes Jahr am 21. Juni in ganz Frankreich stattfindet. Dabei spielen an unterschiedlichen Orten ab dem späten Nachmittag bis tief in die Nacht die verschiedensten Musikgruppen, Orchester, Bands und Chöre kostenlos für die Bevölkerung. Die Idee für die Teilnahme der Haßfurter Band ist im vergangenen Jahr beim Haßfurter Straßenfest entstanden, als die französische Delegation (Pierrelatte) in der Partnerstadt Haßfurt ein Konzert der "Groovekiller" im Gewölbekeller der Stadthalle besuchte und die Band für 2019 zur "Fête de la Musique" einlud. Organisiert und begleitet wurde der Besuch von Oliver Fesser vom deutsch-französischen Freundeskreis Haßberge-Tricastin. Unterstützt wurde das Vorhaben von der Partnerstadt Haßfurt selbst.

Neben dem Konzert war auch ein Rahmenprogramm für die Band geplant. Dazu gehörte ein Empfang beim Bürgermeister der Stadt Pierrelatte.

Der einzige Wermutstropfen war, dass am 21. Juni, dem geplanten Konzerttag, eine Unwetterwarnung für den Abend und die Nacht herausgegeben wurde. Deshalb mussten aus Sicherheitsgründen alle öffentlichen Veranstaltungen im Freien, und damit die komplette "Fête de la Musique" abgesagt werden. Spontan entschied sich die örtliche Stadtverwaltung, einen Veranstaltungssaal im Rathaus bereitzustellen. So konnten die "Groovekiller" den Abend mit den französischen Freunden genießen und gute zwei Stunden lang den Saal "rocken". red