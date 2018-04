Haßfurter Feuerwehr soll ein zweites Wechselladerfahrzeug bekommen

Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats hat der städtische Finanz- und Hauptausschuss dem Kauf eines zweiten Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr zugestimmt. Zu den Kosten von 215 000 Euro wird ein Zuschuss von 83 000 Euro von der Regierung von Unterfranken erwartet.

Wie Bürgermeister Günther Werner (FW) berichtete, soll das reine Fahrgestell noch heuer beschafft werden. Denn noch bis Ende 2018 muss das Fahrzeug nur die Euro-Norm fünf erfüllen, was Gewicht und Platz sowie finanzielle Mittel spart. Für nächstes Jahr sind der Wechselladeraufbau und der feuerwehrtechnische Ausbau eingeplant, so dass das komplette Fahrzeug der Wehr im ersten Quartal 2019 zur Verfügung stehen wird.



Kauf einer Seilwinde angeregt

Stadtrat Reiner Schuster empfahl, unbedingt auch eine Seilwinde für den neuen Wechsellader zu bestellen. Der federführende Kommandant, Martin Volpert, erklärte, dass die Seilwinde ausgeschrieben werde. Aber erst wenn die Kosten bekannt sind, könne über einen Kauf entschieden werden.

Wie Stephan Schneider, Leiter der Hauptverwaltung, mitteilte, organisiert das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Haßberge, die Mittagsbetreuung an der Grundschule Haßfurt im Schulhaus in der Dr.-Neukam-Straße. "Die Finanzierung erfolgt durch einen festgelegten staatlichen Zuschuss, einen Zuschuss der Stadt in gleicher Höhe sowie durch Elternbeiträge", sagte er. Die Zuschüsse lagen im Jahr 2016/17 bei jeweils 87 646 Euro und die Elternbeiträge bei 85 314 Euro. Bei den Essensbeiträgen wurde ein Überschuss von 3706 Euro erzielt. Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2016/17 wurde von der Regierung von Unterfranken geprüft und nicht beanstandet. Daraus geht hervor, dass ein Finanzierungsmehrbedarf von 18 290 Euro entstanden ist. Der Ausschuss stimmte der Übernahme dieses Betrags einmütig zu.

Ebenfalls einstimmig beschlossen die Stadträte, der Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian Haßfurt einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Gesamtkosten von 11 182 Euro für verschiedene Investitionen für die Kindertagesstätte Sankt Josef zu gewähren. Nachdem die Vorschulgruppe in Sankt Josef aufgelöst worden war, mussten die freien Räume umgebaut, neue Einrichtungsgegenstände erworben und das alte, durch einen Sturm beschädigte Gartengerätehaus durch ein neues Gerätehaus aus Stahl ersetzt werden. ul