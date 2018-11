Haßfurter Abiturjahrgang 1968 kam an alter Wirkungsstätte zusammen

"Hoffentlich erkennen wir uns wieder", so lautete ein eher nicht so ganz ernst gemeinter Wunsch in der Einladung. Denn immerhin waren schon 50 Jahre vorüber, ehe der Haßfurter Abiturjahrgang 1968 sich zu einer Wiederbegegnung an alter Stätte traf.

Viele Erinnerungen

Bei den meisten Abiturienten der drei Klassen von damals stieß das Schreiben des Organisationsteams mit Willi Gröhling, Gertraud Ankenbrand-Memmel und Gertrud Raab auf erfreuliche Resonanz, um nach langem Zeitraum alte Erinnerungen aufzufrischen, aber auch neuere Erfahrungen auszutauschen. Den Auftakt des Treffens bildete ein Mittagessen im Gasthaus "Meehäusle" in Haßfurt. Danach führte Horst Hofmann, der Geschäftsführer des Landratsamtes, durch den ehemaligen Herrenhof und beantwortete dabei viele Fragen der wissbegierigen Besucher. Von dort waren damals die Abiturklassen 1967 in das neue Gebäude am Dürerweg umgezogen.

Ein Glanzlicht zeichnete sich ab bei der Führung durch das neue Schulzentrum. Mit sichtlichem Stolz berichtete der Schulleiter Max Bauer von der baulichen Entwicklung und der Gestaltung neuer Fachräume, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich. Faszinierend war der Blick in die modernen Klassenräume mit Digital-einrichtungen. Kommentare, wie "So eine Schule habe ich noch nie gesehen" oder "In Köln müssen die Schüler ihr Klopapier selbst mitbringen" verdeutlichten die spürbare Anerkennung für die hervorragenden Leistungen des Landkreises in diesem Bereich.

Der Kreis des Wiedersehens schloss sich gegen Abend erneut im "Meehäusle" am Mainufer. Dort wurde noch lange kommuniziert und manche Fotoalben, Abiturzeitungen und Jahresberichte durchforstet. khr