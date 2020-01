Haßfurt trauert um Pfarrer: Hermann Glückler ist tot

Im Alter von 90 Jahren ist am Montag Pfarrer i. R. Hermann Glückler in Würzburg gestorben. Das teilte das Bistum Würzburg gestern mit.

Glückler wurde am 27. Juni 1929 in Schweinfurt geboren und wuchs in Schweinfurt und Haßfurt auf. Der Bischof Julius Döpfner weihte ihn am 18. Juli 1953 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ludwig in Würzburg zum Priester.

In Schonungen wurde Hermann Glückler 1966 Pfarrer, wo er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 1999 wirkte. Er verbrachte den Ruhestand bis 2014 in Haßfurt. Dort half er in der Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian in der Seelsorge mit und setzte sich als KAB-Präses von Sylbach für die Anliegen der Arbeitnehmer ein. Ab 2014 lebte Hermann Glückler im Würzburger Seniorenzentrum Sankt Thekla.

Ort und Termin für Requiem und Beisetzung stehen laut Bistum noch nicht fest. pow