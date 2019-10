Haßfurt feiert zwei Tage das Straßenfest

Tausende von Besuchern erwartet Haßfurt am morgigen Freitag sowie am Samstag, 5. Oktober. Die Kreisstadt feiert das 42. Straßenfest. Musik, Tänze, weitere Vorführungen sowie Kulinarisches werden in der Innenstadt angeboten. Dazu öffnen die Geschäfte. Am morgigen Freitag beginnt das Straßenfest mit zwei großen Eröffnungszügen, die sich um 14 Uhr vom Oberen und vom Unteren Turm mit über 500 Kindern unter der Begleitung der Stadtkapelle Haßfurt und der "Sterzelbacher Musikanten" in Richtung Stadtmitte in Marsch setzen. Vorsitzender Stephan Schneider eröffnet dann mit der Vorstandschaft des Straßenfest-Fördervereins das zweitägige Spektakel. Unter den Böllerschüssen der Schützen startet anschließend der Luftballon-Weitflugwettbewerb der Kinder. Die Veranstalter versprechen zahlreiche Höhepunkte am Freitag und Samstag. Zum Bild: Eine Poledance-Show wollen die Frauen von den "Unique Studios" aus Schweinfurt beim Straßenfest bieten. Foto: Ulrike Langer