Haßfurt baut ein neues Kombikraftwerk

Nach sorgfältigen Vorbereitungen erfolgte der Spatenstich für das neue Haßfurter Kombikraftwerk im Beisein von Projektleiter Christopher Schneider und Geschäftsführer Norbert Zösch. Die Anlage soll laut Stadtwerk GmbH im Herbst in Betrieb gehen.

Im Gewerbegebiet "Ost" realisiert das Stadtwerk ein Energiewende-Projekt in neuem Maßstab: Bis zum Sommer wird hier eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet und um einen Großspeicher mit der Kraft von 52 BMW- i3-Batteriepacks ergänzt. Das Kombikraftwerk soll den Angaben zufolge die in unmittelbarerer Nähe befindlichen gewerblichen Verbrauchsstellen mit nachhaltigem Strom versorgen. Zusätzlich nimmt der Stromspeicher überschüssigen Strom aus der Voltaikanlage auf und trägt so zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote bei. Um die Speicherauslastung zu optimieren, sorgt er für die Reduzierung von Lastspitzen, wie aus einer Mitteilung des Haßfurter Stadtwerks hervorgeht.

Um die Kombination der Anwendungsfälle zuverlässig und parallel zu ermöglichen, wird ein von der Firma Digital Energy Solutions entwickeltes Energiemanagementsystem eingesetzt. Es gibt, basierend auf Erzeugungs-, Verbrauchs- und Preisprognosen, den Betriebszustand des Großspeichers optimiert vor. So wird die Kapazität des Speichers zu jedem Zeitpunkt erlösmaximierend eingesetzt. Dieser finanzielle Vorteil aus dem optimierten Betrieb soll in Form eines konkurrenzfähigen Strompreises an die gewerblichen Stromabnehmer weitergegeben werden. "Wir sind überzeugt, dass 100 Prozent erneuerbare Energien bereits heute kostendeckend möglich sind. Neben der technischen Umsetzbarkeit kommt es vor allem auf die Kooperation aller an der Energiewende Beteiligten an. Daher wollen wir mit den Stromkunden unseres neuen Kombikraftwerks neben dem guten Gefühl auch handfeste finanzielle Vorteile teilen", fasst Norbert Zösch, Geschäftsführer des Stadtwerks, die Motivation zum "Erlös-Sharing" zusammen.

René Zerwes, Entwicklungsingenieur bei der Digital Energy Solutions, ergänzt: "Ein solches Konzept ist prädestiniert für eine saubere Energieversorgung in Gewerbegebieten und macht Wirtschaftsstandorte in Städten in Kommunen attraktiver." red