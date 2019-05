Haßbergverein wandert zu seltenen Pflanzen

Der Haßbergverein Königsberg wandert am Sonntag, 2. Juni, vom Thalhof bei Münnerstadt zu einer Wiese, auf der zurzeit der seltene und auch geschützte "Diptam" blüht. Über die Thalkirche ist die Rundwanderung bis zur Schlusseinkehr in Thalhof vorgesehen. Für die etwa fünf Kilometer lange Tour sind festes Schuhwerk und eventuell Wanderstöcke erforderlich. Die Abfahrt mit den Pkw ist um 13 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 09521/8352. red