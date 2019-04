Haßbergverein wandert im Coburger Land

Der Haßbergverein Königsberg wandert am Samstag, 20. April, im Raum Coburg. Von Neundorf führt der etwa 30 Kilometer lange Wanderweg über Scheuerfeld zum Schloss Callenberg und über Weidach wieder zurück nach Neundorf. Unterwegs sind mehrere Einkehren vorgesehen. Die Abfahrt mit Pkw ist um 7 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 09525/1357. red