Haßbergverein wandert auf dem Höhenweg

Der Haßbergverein Königsberg wandert am Sonntag, 5. Mai, auf dem etwa 16 Kilometer langen Veitsberg-Höhenweg. Von Ebensfeld aus werden interessante Wegpunkte passiert. Unter anderem vom hohen Arnsberg hat die Gruppe einen herrlichen Ausblick auf den Staffelberg, auf Bad Staffelstein, auf Kloster Banz und bei guter Sicht bis nach Bamberg. Über Dittersbrunn erreichen die Teilnehmer die "Küpser Linde" und laufen über Prechting zurück nach Ebensfeld. Die Abfahrt mit den Pkw ist um 9 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte unter Telefonnummer 09521/1357. red