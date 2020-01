Haßbergverein wandert am Altmain

Der Haßbergverein Königsberg wandert am Sonntag, 26. Januar, in Sand am Altmain entlang zur Wallfahrtskirche Maria Limbach. Die Rundwanderung endet in Sand, wo eine Einkehr in der "Ranch" vorgesehen ist.Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist 13 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte gibt es unter Rufnummer 09525/1273. red