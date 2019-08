Haßbergverein verschiebt Wanderung

Der Haßbergverein Königsberg teilt mit, dass die Wanderung "Kreuzberg, Main und Bierkeller" nicht wie im Wanderplan vorgesehen am Sonntag, 11. August, sondern am Sonntag, 18. August, stattfindet. Von Dörfleins aus geht es entlang dem Naturerlebnispfad zum Kreuzberg. Die weitere Wanderung verläuft dann abwärts zur Helenenkapelle. Die Wanderstrecke beträgt acht Kilometer oder auch abgekürzt fünf Kilometer. Eine Einkehr ist in einem der dortigen Bierkeller vorgesehen. Die Abfahrt mit Pkw ist um 13 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 09525/9828044. red