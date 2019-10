Der Haßbergverein Zeil lädt seine Mitglieder und Freunde zum Federweißenabend am Kirchweihmontag, 7. Oktober, ein. Bei Brotzeit und Zwiebelkuchen kommen die Gäste ab 18.30 Uhr im Vereinsheim in der Unteren Scheuern-gasse in Zeil zusammen. red