Haßberg-Steigerwald-Cup: KSV setzt zum Finale Bus ein

Für den KSV Rentweinsdorf beginnt der April mit einem großen Sportprogramm. Dabei stehen die Dorfmeisterschaft, aber auch so herausragende sportliche Ereignisse wie das Finale des Haßberg-Steigerwald-Cups oder die Kreismeisterschaft der Jugend an, bei denen Kegler des Vereins um die Trophäen kämpfen.

Ab dem morgigen Donnerstag findet wieder regelmäßig das Jugendtraining statt. Von 15 bis 17 Uhr geht die B-Jugend mit ihrem neuen Trainer Thomas Weisel auf die Bahn. Ab 19 Uhr ist Training der 1. und 2. Mannschaft mit Wirtshausbetrieb.

Zum Finale des Haßberg-Steigerwald-Cups in Haßfurt am Freitag, 5. April, bei dem der KSV um den Sieg kegelt, setzt der Kegelverein einen Bus ein. Abfahrt ist um 17 Uhr am Planplatz. Noch sind Plätze frei. Anmeldungen können bei Sebastian Jäger, Handy 0151/72014922, oder Vorsitzendem Hans Dekarski, Telefon 09531/8437, getätigt werden.

Die Kreismeisterschaft der Jugend findet am Samstag, 6. April, in Haßfurt und Trossenfurt statt. Auch dabei ist der KSV Rentweinsdorf mit Jugendlichen vertreten. Abfahrt nach Trossenfurt ist um 9.15 Uhr und Abfahrt nach Haßfurt um 12.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor der Kegelbahn.

Die Bezirksmeisterschaften der Jugend werden am 4./5. Mai in Karlstadt ausgetragen. Auch hier ist die Jugend des KSV nach ihrer Meisterschaft im Spieljahr 2018/19 dabei. Zur Dorfmeisterschaft, die bis 31. Mai läuft, sind noch Anmeldungen bei Sebastian Jäger möglich. gg