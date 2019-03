Haßberg-Kliniken werben um Schüler

Einmal im Operationssaal am Tisch stehen? Einen Bereich erkunden, der "normalen" Besuchern im Krankenhaus verschlossen bleibt? Am Freitag, 29. März, von 9 bis 13 Uhr ist das für alle Schüler der Klassen acht bis zehn beim Schnuppertag in den Haßberg-Kliniken in Haßfurt möglich. Anmelden kann man sich telefonisch unter der Rufnummer 09521/281611, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte.

"Wir wollen Werbung für die Krankenpflege machen und zeigen, wie spannend und abwechslungsreich unser Beruf ist", erklärt Michael Weiß-Gehring. Der Pflegedienstleister der Haßberg-Kliniken hat zusammen mit Praxisanleiterin Eva Hückmann, Dirk Niedoba, dem neuen Leiter der gemeinsamen Krankenpflegeschule von Leopoldina und Haßberg-Kliniken, und den Auszubildenden im Pflegebereich der Haßberg-Kliniken ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Ab 9 Uhr dürfen interessierte Schüler auf fünf Stationen einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses und der Pflege werfen. "Ein Highlight ist dabei sicher der Besuch im Operationssaal", berichtet Weiß-Gehring. Unter dem Motto "Staying alive" können ferner Reanimationsmaßnahmen erlernt und ausprobiert werden. Auch die Klinikhygiene und die Frage, warum man sich vor und nach einem Besuch im Krankenhaus die Hände desinfizieren sollte, wird behandelt. Zwei Stationen in der Haßfurter Krankenpflegeschule runden das Programm ab. red