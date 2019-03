Haßbachbrücke wird saniert

Veronika Schadeck Läuft alles nach Plan, dann wird das Staatliche Bauamt in der Zeit von Ende April bis voraussichtlich November 2019 die Sanierung der Haßbachbrücke im Zuge der städtebaulichen Aufwertung der B 85 durchführen. Das erklärte der Leiter des Staatlichen Bauamts, Jens Laußmann, am Donnerstagabend bei der Stadtratssitzung. "Die Brücke ist ein Mosaikstein in der Gesamtmaßnahme", so Laußmann. Rund 600 000 Euro sollen in die Ertüchtigung der Haßbachbrücke investiert werden.

1966 gebaut

Sein Mitarbeiter Horst Moser ging auf das Projekt ein. Demnach wurde die Haßbachbrücke im Jahre 1966 gebaut. Die letzte Prüfung habe ergeben, dass die Brücke kurz- bis mittelfristig ertüchtigt werden müsse. Im Zuge dessen sei es auch sinnvoll und notwendig, die Versorgungsleitungen für Telefon, Wasser, Strom und schnelles Internet mit zu verlegen.

Moser bezeichnete die Sanierung der Haßbachbrücke als sehr arbeitsintensiv. So müsse beispielsweise das Gewässer mittels eines Dükers unterquert werden, wenn es um die Verlegung der neuen Wasserleitungen geht.

Aufgrund dessen, dass sich die Maßnahme an der Einmündung der "Alten Poststraße" befinde und diese Trasse auch die Zufahrt zu den ansässigen Betrieben Wela und W.O.M. ist, wird der Umbau der Brücke mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelbetrieb erfolgen. Moser wies darauf hin, dass die Staatliche Bauamt hoffe, angesichts der Hochkonjunktur auch eine entsprechende Baufirma für diese Maßnahme zu finden.

Laußmann bedankte sich diesem Zusammenhang bei den Anwohnern, die informiert und bereit seien, in den nächsten Monaten Beeinträchtigungen hinzunehmen. "Das ist nicht selbstverständlich!" Immerhin nutzten die Ortsdurchfahrt von Ludwigsstadt täglich über 2500 Fahrzeuge.

Arbeiten bis 2021

Was den Zeitplan der städtebaulichen Aufwertung der B 85 betrifft, so meinte Moser, dass in diesem Jahr die Haßbachbrücke vorgesehen sei. Im nächsten Jahr sollen die Versorgungsleitungen durch die Stadt in Angriff genommen werden. Im Jahre 2021 will das Staatliche Bauamt die Sanierung der B 85/Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt vollenden.

Um die Innenstadtentwicklung voranzutreiben, beschloss das Gremium einstimmig, ein Bauflächenmanagement einzuführen. Es gehe darum, so Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD), dass alle Flächen erfasst werden, die tatsächlich auch bebaut werden können. In Ludwigsstadt, so erklärte er, seien 80 Bauplätze vorhanden, die Stadt habe aber nur Zugriff auf fünf. Die anderen befinden sich in Privateigentum. Es seien nicht alle Besitzer bereit, ihre Flächen zu verkaufen. Das Büro, das für das Bauflächenmanagement beauftragt wird, hat nun unter anderem die Aufgaben, vorhandene Bauflächen zu analysieren, bereits erschlossenes Bauland nach der tatsächlichen Verfügbarkeit zu prüfen, Möglichkeiten von nicht erschlossenem Bauland zu finden etc. Im weiteren Verlauf der Sitzung teilte der Bürgermeister mit, dass das Objekt Ludwigsstädter Straße 4 im Rahmen einer Zwangsversteigerung zum Kaufpreis von 7000 Euro erworben wurde. Das Gebäude soll nun beseitigt und der Platz mithilfe von Fördermitteln neu gestaltet werden.

Weiterhin wird ein weiterer Teilabriss der Walkmühle durch den Eigentümer erfolgen, so Ehrhardt. Dadurch biete sich die Möglichkeit, die Engstelle und die Verkehrsverhältnisse in diesem Bereich durch Verbreiterung der Fahrbahn und den Anbau eines Gehwegs zu verbessern. Zudem, so Ehrhardt, könnte auch der Einmündungsbereich "Am Wetzel" (Straße zum Skilift) neu gestaltet werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Zuwendungsantrag zu stellen. Immerhin kann die Stadt auf eine 90-prozentige Förderung der förderfähigen Kosten hoffen. Ehrhardt gab des Weiteren Beschlüsse aus der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung bekannt: So soll die Sanierungsberatung durch das Büro für Städtebau plan und werk weitergeführt werden. Die Stadt will zudem in Lauenhain ein Anwesen (Frankenwaldstraße 39) erwerben und abreißen.

Letztendlich wies Jens Laußmann darauf hin, dass von April bis Mai zwischen Ludwigsstadt und Steinbach am Wald 4000 Meter Schutzplanken erneuert werden. Mit Beeinträchtigen ist daher zu rechnen. Zudem soll zwischen Steinbach und Abzweigung KC 18/Windheim die Rennsteigstraße in Angriff genommen werden. Hierfür ist ein Zeitraum von Juli bis September 2019 geplant.

Folgenden Bauanträge wurden befürwortet: Errichtung einer Brücke über den Trogenbach, Kehlbacher Straße, durch Tamara und Frank Ehrhardt; Neubau einer Feldscheune, im Außenbereich in der Nähe der Probstzellaer Straße, in Ludwigsstadt, durch Christine und Jens Wicklein.