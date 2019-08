Hasen ausgewichen: Drei Insassen verletzt

Drei verletzte Jugendliche waren am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 32 zwischen B 286 und Mitgenfeld die Folge eines missglückten Ausweichmanövers vor einem Hasen auf der Fahrbahn. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf dieser Strecke unterwegs. Wie die Polizei weiter meldete, lief in einer Kurve ein Hase auf die Fahrbahn. Der Führerscheinneuling wich aus. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Auto. Das Fahrzeug schleuderte, stieß gegen die Leitplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete an einem Baum. Dabei wurden seine Mitfahrer, zwei 16- und 18-jährige Jugendliche und eine 17-Jährige, leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik in Bad Brückenau gebracht werden. Der alte Wagen im Wert von unter 1000 Euro wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. pol