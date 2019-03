Hase und Reh laufen in Autos

Gleich zwei Wildunfälle ereigneten sich am Sonntagabend bei Maßbach. Gegen 21 Uhr kollidierte zwischen Maßbach und Rannungen ein Hase mit einem Seat. Der Hase verendete, am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Ein Reh rannte gegen 23.30 Uhr zwischen Maßbach und Weichtungen einer Mercedes-Fahrerin vors Auto. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß weiter. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei Bad Kissinggen in ihrem Bericht auf etwa 1000 Euro. pol